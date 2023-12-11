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Ігнат пояснив, чому тривогу в Києві оголосили вже після вибухів

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Ігнат пояснив, чому тривогу в Києві оголосили вже після вибухів

Повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Речник Повітряних сил нагадав, що балістичні ракети летять дуже швидко.

Повітряну тривогу в Києві та області під час нічної атаки 11 грудня оголосили після перших вибухів через велику швидкість польоту російських балістичних ракет. Тобто в сил ППО є лічені хвилини, щоб відреагувати і збити ворожі цілі.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив у ефірі телемарафону.

Ігнат повідомив, що російські окупанти в ніч проти 11 грудня запустили по Україні ракети з північного напрямку, що летять балістичною траєкторією. Ймовірно, запуски ракет здійснювалися з території Брянської області РФ.

Чому тривога в Києві була після вибухів

"Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально – лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні та їх знищити", – розповів речник Повітряних сил.

Він додав, що наразі ще невідомо, якими саме балістичними ракетами росіяни атакували уночі Київ. Зараз фахівці вивчають двигуни збитих ракет, щоб встановити їхній тип.

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Нічна атака по Києву 11 грудня

Нагадаємо, під час ворожої нічної атаки у Києві пролунала низка вибухів, після яких була оголошена повітряна тривога.

Українська ППО збивала російські ракети. Їхні уламки впали у Дарницькому та Голосіївському районах Києва, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.

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Дата публікації
Перегляди
1398
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