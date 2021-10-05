Ідуть, як до пандемії: у Чорнобилі стрімко зросла кількість відвідувачів (інфографіка)

У зону відчуження завітало більше іноземців, ніж українців.
У Чорнобилі стрімко зросла кількість відвідувачів. Туристів їде не менше, ніж до пандемії.
Нині у зоні відчуження спостерігається тенденція зростання кількості відвідувачів.
Про це повідомив Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ та оприлюднив відповідну інфографіку.
За офіційними даними ДП "ЦОТІЗ", у вересні Чорнобильську зону з ознайомчою метою відвідало - 9 633 особи. За 9 місяців поточного року це найкращий показник і своєрідний рекорд. Наразі вдалося отримати кращі дані, ніж у вересні 2018 року. Це свідчить про те, що не дивлячись на пандемію Covid 19, Чорнобильська зона залишається цікавою для всього світу й сюди їдуть всупереч обставинам.
У зв'язку з тим, що кордони багатьох країн були закриті, з початку року до зони відчуження їхали переважно українці.
Показники вперше змінились у серпні - у зону відчуження завітало більше іноземців, ніж українців. Тенденція зберігається другий місяць. Це можна побачити на діаграмі, що наведена нижче.
У вересні зберіглась трійка лідерів країн світу, з яких найбільше їде громадян. З Польщі приїхало -1 100 осіб; з Німеччини - 595 осіб; з США - 422 особи.
За місяць до Чорнобильської зони заїхало 897 груп.
Загалом, до зони відчуження завітало - 47 503 особи.
Нагадаємо, у Чорнобилі наприкінці вересня зафіксували природну аномалію.