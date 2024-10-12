"І за оцих п***рів у Києві воює армія": Аліна Михайлова відреагувала на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Михайлова зазначила, що саме ці люди у 2022 році волали про порятунок, а тепер кричать: "Ганьба поліції та армії".

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла, кохана загиблого героїня України Да Вінчі Аліна Михайлова доволі жорстко висловилася про учорашню облаву ТЦК на відвідувачів концерту "Океану Ельзи". І розкритикувала вона саме чоловіків, які прийшли на концерт.

Про це Михайлова написала в Instagram-сторіз.

"… що ви, як дєла? Особливо порадували всі наші ура-патріоти…, які вскрились і яким дуже не подобається, що на 11 рік війни мамкиних пі***єк забирають з концертів співаків ТЦК. Забирають у той самий час, коли паралельно йде війна за нашу свободу, націю, нашу країну", – емоційно відреагувала військова.

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Михайлова зазначила, що саме ці люди у 2022 році волали про порятунок, а тепер кричать: "Ганьба поліції та армії".

"І це все ті самі люди, які в 2022 верещали "сонечки, зайчики, спасіть нас від росіян, в 2024 кричать: "Ганьба поліції, армії"? Дякую, дуже обнадійливо і мотиваційно. І ви кажете, армія воює за оцих п***рів у Києві?", – написала кохана загиблого героїня України Да Вінчі.

Рейд ТЦК під Палацом спорту в Києві після концерту гурту "Океан Ельзи" / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, вчора 11 жовтня співробітники ТЦК та поліції провели масові рейди в різних містах України, зокрема під Палацом спорту у Києві після концерту гурту "Океан Ельзи".

У відповідь на масові облави Мережа вибухнула мемами.

ТЦК пакують після концерту "Океану Ельзи"!

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