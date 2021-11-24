"І так зійде": у київській електричці розбите скло заклеїли рекламою (фото)

"І так зійде": у київській електричці розбите скло заклеїли рекламою (фото)

У соцмережі обурилися.

У вагоні київської електрички розбите скло заклеїли паперовою рекламою замість того, щоб поставити нове.

Відповідне фото опублікували у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Зазначається, що співробітники "Київпастрансу" навіть не прибрали залишки скла. "Все для людей. Найкращому транспорту у Києві бути й інші кльові девізи", - йдеться під знімком.

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У коментарях під публікацією користувачі обурилися через інцидент: "Вартість проїзду говорить за сервіс. Чим дорожче - тим ще гірше", "І так зійде".

Нагадаємо, що суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець закрив справу щодо порушення адміністратором одного із закладів карантинних обмежень і відправив її "н**ер". Після розголосу зі сайту "Єдиного реєстру судових рішень" ця постанова зникла.

Київ Оперативний

Міська електричка у Києві: чи можна покластись на такий вид транспорту

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