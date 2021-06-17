Хвиля замінувань у метро Києва: станції "Палац спорту" та "Університет" відновили роботу

Нині усі станції Київського метрополітену працюють у звичайному режимі.

У Києві відновили роботу станція метро "Палац спорту" та пересадковий вузол, а також станція метро "Університет".

Станції були ретельно перевірені, вибухівки не виявлено.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Нині усі станції Київського метрополітену працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, 18 червня Києвом прокотилася хвиля замінувань. Спочатку надійшло повідомленні про замінування Центрального та Південного вокзалів. Потім – станцій метро "Хрещатик" та "Золоті ворота". Вибухівки ніде не виявили.

Згодом стало відомо, що в аеропорту "Бориспіль" шукають вибухівку в літаку.

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