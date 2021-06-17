Хвиля "замінувань" у Києві: в аеропорту "Бориспіль" шукають вибухівку в літаку

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування кількох об’єктів Києва.
На борту одного з літаків в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці шукають вибухівку.
Кілька листів про "замінування" надійшло на електронну пошту поліції Києва 17 серпня.
"На електронну пошту поліції Києва надійшов лист про замінування станцій метро «Хрещатик», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Університет», Центрального залізничного вокзалу та одного з літаків в аеропорту Бориспіль. До перевірки цієї інформації задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.
Зараз правоохоронці ретельно обстежують території ймовірно замінованих об’єктів на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. За необхідності проводиться евакуація громадян", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, Києвом котиться хвиля "замінувань". Спочатку вибухівку шукали на Центральному і Південному вокзалах та на станції метро "Хрещатик" — нині вони вже працюють у звичайному режимі. Однак після надійшло повідомлення про замінування станції "Золоті ворота" — після перевірки вона та пересадочний вузол також вже відкрили на вхід та вихід