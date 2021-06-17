Хвиля "замінувань" у Києві: в аеропорту "Бориспіль" шукають вибухівку в літаку

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування кількох об’єктів Києва.

На борту одного з літаків в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці шукають вибухівку.

Кілька листів про "замінування" надійшло на електронну пошту поліції Києва 17 серпня.

Також читайте У Києві шукають вибухівку на Центральному і Південному вокзалах та на станції метро "Хрещатик"

"На електронну пошту поліції Києва надійшов лист про замінування станцій метро «Хрещатик», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Університет», Центрального залізничного вокзалу та одного з літаків в аеропорту Бориспіль. До перевірки цієї інформації задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.

Зараз правоохоронці ретельно обстежують території ймовірно замінованих об’єктів на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. За необхідності проводиться евакуація громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, Києвом котиться хвиля "замінувань". Спочатку вибухівку шукали на Центральному і Південному вокзалах та на станції метро "Хрещатик" — нині вони вже працюють у звичайному режимі. Однак після надійшло повідомлення про замінування станції "Золоті ворота" — після перевірки вона та пересадочний вузол також вже відкрили на вхід та вихід

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання