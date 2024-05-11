Хуліганив і погрожував вбити поліцейських: "кримінальному авторитету" обрали запобіжний захід – подробиці

"Кримінальному авторитету", який у Броварах спочатку хуліганив у кафе, а потім погрожував вбити поліцейських, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Так, 10 травня, у Броварському міськрайонному суді затриманому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, з можливістю внесення застави на суму 242 тисячі гривень. Нападнику за вчинене загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо: ввечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв правопорушення у закладі. Після прибуття поліцейських на виклик, він продовжив свої хуліганські дії, став кидатись на правоохоронців, в решті дістав зброю та погрожував поліцейським.

За фактами вчинення хуліганських дій, із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України), та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у звʼязку з виконанням цим працівником службових обовʼязків (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України) слідчими оголошено фігуранту про підозру.

Досудове розслідування триває.

У поліції прізвище нападника не називають. Але згодом з’ясувалося, що затриманий – "кримінальний авторитет" на прізвисько "Віхо" або "Журавель", за паспортом – Віктор Журавель, який став відомий громадськості після "перестрілки перевізників" у Броварах 2020 року як один із лідерів ОЗУ, яка цю перестрілку й організувала. Тоді ці розбірки називали "голлівудським бойовиком" чи "поверненням у 90-ті", хоча тоді серед житлових будинків такого бандити не чудили.

Нагадаємо, на Київщині блогери знімали провокативні стрими про ЗСУ та "зливали" базування військових (фото).

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