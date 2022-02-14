Хто найбільше забруднює столичне повітря: у КМДА дали відповідь

Повідомляється, що 80% шкідливих викидів в атмосферне повітря дають саме автомобілі.
У КМДА розповіли, хто найбільше забруднює повітря у Києві.
Повідомляється, що 80% шкідливих викидів в атмосферне повітря дають саме автомобілі.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.
"Київ — це мегаполіс, у якому традиційно нічого не змінюється. Джерела шкідливих викидів в атмосферу є стаціонарні та пересувні. Стаціонарними джерелами є труби, та котли різних підприємств. А пересувними джерелами є транспорт та всі рухомі об’єкти, які викидають у повітря шкідливі речовини", – зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.
Нагадаємо, у Києві зафіксували забруднення повітря за трьома показниками. У повітрі перевищено середньодобові гранично допустимі концентрації пилу, діоксину азоту та формальдегіду.
Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.
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