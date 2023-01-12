"Храм-МАФ" УПЦ МП біля Десятинної церкви в Києві має бути демонтовано – Мінкульт

"Храм-кіоск" Московського патріархату розташований в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво

"Храм-МАФ" УПЦ МП біля Десятинної церкви має бути демонтовано.

З такою позицією виступив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ткаченко наголосив, що будівля каплиці УПЦ МП яка незаконно розташована на території Національного музею історії України, є самочинним будівництвом.

Що відомо про "храм-МАФ"

Міністр нагадав, що самовільне захоплення ділянки почалося 2008 року.

"Спочатку споруда мала вигляд трьох зблокованих кіосків. 2012 року за часів Януковича почалося "узаконення" незаконного будівництва. Жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, зазначена релігійна організація ніколи не отримувала", – зазначив очільник Мінкульту.

За його словами, будівля споруджена без затвердженого проєкту, без отримання дозволів на будівництво. В експлуатацію у встановленому порядку вона не введена.

У пресслужбі Мінкульту додали, що "храм-кіоск" розташований в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

"Представники УПЦ МП передбачали, що у майбутньому на місці МАФу буде зведено храм, що стане "возрождєнієм унікального символа православія – Десятінного собора", – додали у міністерстві.

Судовий розгляд

За інформацією Мінкульту, розгляд справи щодо знесення "церковного МАФу" триває від 20 липня 2020 року, коли до суду звернувся Національний музей історії України.

Нарвазі МКІП готує пояснення до суду на підтримку музею.

"Попри те, що МКІП не виступає позивачем у справі, команда Міністерства активно співпрацює з музеєм задля успішного вирішення питання знесення "храму-МАФу", – зазначили у відомстві.

Ткаченко додав, що наразі експертиза вже завершена, а наступне судове засідання призначене на 18 січня 2023 року.

"Є обґрунтоване сподівання, що невдовзі спір таки буде вирішено в законний спосіб", – сподівається міністр.

Тим часом у Мережі українці створили петицію за знесення незаконнозбудованої культової споруди УПЦ МП.

"Заклад, який знаходиться в споруді, поширює антиукраїнські наративи та працює на країну-агресора вже 14 років поспіль", — йдеться у петиції.

Нагадаємо, що перший намет на території, де колись була Десятинна церква УПЦ МП поставила ще 2006 року нібито "тимчасово". До 2008 року намет перетворився на повноцінну капличку.

Скандальний намісник

У цій церкві діє чоловічий монастир УПЦ МП. Його намісником є скандальний єпископ Гедеон (Харон).

Єпископа Гедеона затримали в аеропорту Борисполя у лютому 2019-гопісля прильоту рейсом із Франкфурта. У Держприкордонслужбі пояснили, що представник УПЦ МП мав на руках недійсний паспорт України, з котрим намагався пройти контроль на в’їзді в країну. Після цього Гедеону був заборонений в’їзд на територію України.

Проте суд зобов'язав повернути ієрарху українське громадянство.

Зазначимо, що Гедеон неодноразово скаржився за кордоном на українську владу, звинувачуючи її у "гоніннях на канонічне православ'я". Він їздив у США, де розповідав про "переслідування" Московського патріархату в Україні. Гедеон розповідав Конгресу США про нібито "дискримінацію" УПЦ МП владою України.

Тодішньому Держсекретареві США Майклу Помпео і американським конгресменам він передав звернення УПЦ МП про "порушення прав і свобод віруючих".

Десятинна церква: історична довідка

Десятинна церква вважається першою кам'яною церквою в Києві, зведеною після прийняття християнства. Її споруджено орієнтовно в 989—996 роках на території Київського дитинця.

1169 року Десятинну церкву пограбували війська суздальсько-владімірського князя Андрія Боголюбського, якого Московський патріархат визнає святим. Церква була вщент зруйнована 1240 року під час монголо-татарської навали. За переказами, стіни храму обвалилися під вагою людей, що шукали прихистку на хорах та даху споруди.

Майже два століття вона перебувала в руїнах. У XVII ст., митрополит Київський Петро Могила ініціював відновлення Десятинної церкви.

У XIX ст. на місці фундаменту було збудовано великий кам’яний храм в російському імперському стилі.

Фото: Вікіпедія

Його архітектура не мала нічого спільного з початковим виглядом церкви. Проте у 1930-х роках ХХ ст. радянська влада знищила і цю церкву.

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