Хотів зробити яскраве фото: під Києвом 27-річний чоловік заліз на вагон-цистерну та отримав ураження струмом

Потерпілого з опіками тіла госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №2.
Під Києвом 27-річний чоловік заліз на вагон-цистерну, аби зробити яскраве фото, та отримав ураження струмом від дротів високої напруги.
Подія сталася у вівторок, 8 лютого, на перегоні "Тарасівка-Боярка".
Про це повідомляє поліція Київської області.
Потерпілого з опіками тіла негайно госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні № 2.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини цього випадку. За результатами перевірки події буде надана правова кваліфікація.
Поліцейські застерігають громадян від необдуманих вчинків: "Пам’ятайте, залізниця – не місце для розваг. Тим паче заборонено видиратися на дахи вагонів та намагатися торкнутись лінії електропередач. Такі дії призводить до непоправних наслідків, часто з летальними наслідками".
Нагадаємо, у Києві затримано жінку за фейкове повідомлення про вибух на Майдані Незалежності. Жінка стверджувала, що у неї в кишені є граната.
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