Хотів зробити яскраве фото: під Києвом 27-річний чоловік заліз на вагон-цистерну та отримав ураження струмом

Хотів зробити яскраве фото: під Києвом 27-річний чоловік заліз на вагон-цистерну та отримав ураження струмом

Потерпілого з опіками тіла госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №2.

Під Києвом 27-річний чоловік заліз на вагон-цистерну, аби зробити яскраве фото, та отримав ураження струмом від дротів високої напруги.

Подія сталася у вівторок, 8 лютого, на перегоні "Тарасівка-Боярка".

Про це повідомляє поліція Київської області.

Потерпілого з опіками тіла негайно госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні № 2.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини цього випадку. За результатами перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Поліцейські застерігають громадян від необдуманих вчинків: "Пам’ятайте, залізниця – не місце для розваг. Тим паче заборонено видиратися на дахи вагонів та намагатися торкнутись лінії електропередач. Такі дії призводить до непоправних наслідків, часто з летальними наслідками".

Нагадаємо, у Києві затримано жінку за фейкове повідомлення про вибух на Майдані Незалежності. Жінка стверджувала, що у неї в кишені є граната.

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