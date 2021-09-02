Хотів зафільмувати трюк для TikTok: у Києві хлопець на велосипеді впав з піддашка школи (фото, відео)

Хотів зафільмувати трюк для TikTok: у Києві хлопець на велосипеді впав з піддашка школи (фото, відео)

Ситуацію врятувало те, що підліток був у шоломі.

У Києві хлопець на велосипеді впав з піддашка школи.

Пригода сталася 1 вересня на вулиці Академіка Курчатова, 18/2.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

Хлопець хотів зафільмувати трюк для TikTok, піднявся на піддашок будівлі, після чого розігнався та намагався перестрибнути через сходи. Приземлитися на обидва колеса йому не вдалося, тому підліток втратив рівновагу, впав та досить сильно вдарився.

Ситуацію врятувало те, що хлопець був у шоломі.

"Перше вересня у всіх минає по-різному. З такими темпами він до останнього дзвоника точно не доживе. Київ, Курчатова, 18/2, школа №212", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, в американському штаті Флорида внаслідок ДТП загинув зірка TikTok Timbo the Redneck, справжнє ім'я якого Тімоті Холл. Зазначається, що 18-річний блогер дрифтував на своїй вантажівці, коли не впорався з кермуванням і вилетів через бокове скло, а автомобіль перекинувся і причавив його.

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