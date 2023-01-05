Хотів врятувати дім від обстрілу: як у Києві покарали чоловіка, який самостійно збивав російський дрон

Суд вважав, що дії чоловіка були спровоковані необхідністю захисту свого дому.

У Києві суд виправдав чоловіка, який під час російських атак намагався самостійно збити російський дрон травматичним пістолетом.

Про це йдеться у постанові Печерського районного суду Києва.

За даними суду, підозрюваний 4 листопада 2022 року влаштував стрілянину на балконі свого будинку. На суді чоловік розповів, що він того вечора побачив у небі об'єкт, схожий на російський дрон.

Киянин зазначив, що він вихопив свій травматичний пістолет та намагався з балкону квартири самостійно збити дрон, щоб врятувати свій будинок та його жителів.

Печерський райсуд виправдав киянина, зазначив, що дії мали крайню необхідність. Також йому повернули його зброю.

Атаки Києва російськими дронами

Російські терористи від вересня атакують Київ та інші області України своїми дронами. В основному їх запускають по житлових будинках та енергетичній інфраструктурі.

У ніч проти 1 січня росіяни атакували Україну іранськими дронами. Окупанти запустили по нашій державі 45 іранських Shahed-136. Їх усіх вдалось збити.

2 січня окупанти продовжили масовані удари іранськими дронами. Над Києвом тоді збили 20 повітряних цілей.

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