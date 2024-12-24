Хотів свята: затриманий чоловік, який запускав феєрверк у Києві

Свої дії він пояснив тим, що це було ради веселощів.

У центрі Києва поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який запускав феєрверки з вікна будинку.

Про це повідомила поліція Києва.

Повідомляється, що порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він пояснив, що таким чином "відпочивав" і запускав феєрверки заради веселощів.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У його квартирі було вилучено речові докази, які підтверджують причетність до хуліганських дій.

Поліція нагадала, що під час дії правового режиму воєнного стану використання піротехніки заборонено.

Це обмеження введене з метою забезпечення безпеки громадян та запобігання ситуаціям, які можуть призвести до паніки або бути сприйняті як загроза.

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися законодавства, утримуватися від подібних порушень та пам’ятати про відповідальність за такі дії.

Правопорушник / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в ніч проти 24 грудня у Київській області спрацювали сили протиповітряної оборони.

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