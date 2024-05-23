Хотів розважитися: в Києві затримали порушника, який запустив феєрверк (фото)

В Києві правоохоронці встановили чоловіка, який у Дарницькому районі міста запустив феєрверк. Порушником виявився 25-річний чоловік, який заявив, що хотів розважитися.

Про це повідомили в пресслужбі Поліції Києва.

Як стало відомо, правоохоронці встановили особу порушника - ним виявився мешканець Донеччини, який хотів розважитися. Молодик запустив феєрверк, установку від якого правоохоронці згодом знайшли.

“Правоохоронці вилучили з вулиці пускову установку від фейерверку та у ході подальших розшукових заходів встановили ймовірного підозрюваного - як з’ясувалось, останній мешкає у будинку неподалік. Під час спілкування з поліцейськими, 25-річний уродженець Донеччини у скоєнні кримінального проступку зізнався та пояснив свої дії бажанням розважитись. Дізнавачі повідомили фігурантові про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Згідно санкції статті порушникові загрожує до п’яти років обмеження волі”, - розповіли в Поліції.

Там також підкреслили, що під час воєнного стану в Україні діє заборона на використання піротехнічних виробів.

Нагадаємо, що минулої ночі невідомі особи запустили феєрверк на лівому березі Києва.

Читайте також: