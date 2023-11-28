Хотів продати графіті Бенксі з Гостомеля: суд покарав київського волонтера 

Ірпінський міський суд виніс вирок у справі волонтера Сергія Довгого. Його звинуватили у замаху на крадіжку в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у замітці "Ґрат".

Що відомо про справу

2022 року співробітники Національної поліції затримали на території військового містечка у Гостомелі на Київщині вісім людей. Вони зрізали графіті "Жінка у протигазі" зі стіни зруйнованого під час російського вторгнення триповерхового будинку.

Коли поліцейські приїхали на місце, роботу Бенксі вже запакували у плівку і готувались погрузити його у пікап.

Слідчий Бучанського райвідділу поліції Дмитро Дураєв повідомив волонтеру Сергію Довгому про підозру в "завершеному замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

"Мене обурює формулювання "таємне викрадення". Все відбувалося вранці, з 10 до 11 години, на відкритій місцевості, повз ходили цивільні та військові. До того ж процес на дві камери знімали відеографи", — пояснював свою позицію Довгий в розмові з "Ґратами" за кілька днів після отримання підозри.

У лютому правоохоронці завершили розслідування та передали справу Сергія Довгого до того ж Ірпінського міського суду.

Суддя Шестопалова визнала Довгого винним та засудила його до п’яти років позбавлення волі, але звільнила його від відбування покарання з іспитовим строком у три роки.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура оскаржила рішення Голосіївського райсуду Києва, який постановив актору Остапу Ступці упродовж трьох років виконувати суспільно-корисні роботи у визначених установах з позбавленням водійських прав на вісім років.

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