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Хотів привернути увагу: у Київській області чоловік через ревнощі спалив автомобілі друзів дружини

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Хотів привернути увагу: у Київській області чоловік через ревнощі спалив автомобілі друзів дружини

Головне управління національної поліції Київської області

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. 

У селищі Рокитне Київської області ревнивий 38-річний чоловік спалив два автомобілі, які належали знайомим його дружини. Палій заявив поліції, що робив це для того, щоб дружина звернула на нього увагу. 

Про це повідомили в Нацполіції Київської області. 

30 грудня 2021 року чоловік підпалив автомобіль Mercedes. Тоді його затримали, проте суд відпустив підозрюваного. Після цього він 4 січня підпалив автомобіль Daimler-Benz 209. 

© Національна поліція Київської області
Національна поліція Київської області

Правоохоронцям чоловік заявив, що він спалював авто друзів своєї дружини. Він додав, що тривалий час не живе з жінкою, проте ревнує її та хотів таким чином привернути увагу до себе. 

© Головне управління національної поліції Київської області
Головне управління національної поліції Київської області

Палію повідомили про підозру за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Чоловіку обрали запобіжний захід - арешт із можливістю внесення застави у розмірі 190 тис. грн. 

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