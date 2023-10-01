Хотів помститися дружині: на Київщині батько вбив рідну доньку, син дивом вижив

Після скоєного зловмисник хотів накласти на себе руки.

У Київській області затримано чоловіка, який вчинив страшний злочин - вбив власну доньку.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

Напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів підозрюваний посварився з дружиною, яка перебуває за кордоном. Щоб помститися їй він вирішив вбити дітей – 16-річну доньку та 12-річного сина.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він пішов на кухню та увімкнув газові конфорки. Після цього розбудив дітей. Розуміючи небезпечні наслідки дій батька, дівчина хотіла вимкнути плиту. Через це між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Діти намагалися втекти від батька, однак залишити будинок їм не вдалося, оскільки підозрюваний відламав внутрішню ручку вхідних дверей.

"Під час суперечки чоловік вдарив кухонним ножем доньку по обличчю та в грудну клітину. Від отриманої колото-різаної рани з пошкодженням серця, вона померла на місці злочину. У той час, побоюючись за своє життя, хлопець взяв мобільний телефон та сховався у підвалі будинку, звідки викликав правоохоронців", - йдеться у повідомленні відомства.

Після вчиненого чоловік намагався скоїти самогубство та порізав собі руку.

За клопотанням прокуратури обвинувачений до вироку суду перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Полтавщині жінка замовила вбивство співмешканця своєї доньки, однак її план провалився.

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