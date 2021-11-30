Хотів покататися Києвом: співробітнику автомийки загрожує в'язниця за крадіжку Tesla

Зловмисник влаштував ДТП.

У Києві працівник автомийки вирішив покататися на чужій Tesla, поцупивши ключі, які власник автомобіля залишив співробітникам закладу. Але зловмисник не впорався з керуванням і потрапив у ДТП.

Про це повідомляє поліція Києва.

Власник Tesla заявив, що залишив свою автівку на вулиці Райдужна на автомийці та відійшов на декілька хвилин. Проте, коли повернувся, автомобіля не було.

Тоді ж на проспекті Визволителів сталася ДТП, де правоохоронці і виявили розшукувану Tesla і чоловіка 1985 року народження, який був за кермом. Поліцейські провели тестування правопорушника на вміст алкоголю в організмі - прилад Драгер показав 2.36 проміле.

Правоохоронці склали на чоловіка адмінпротоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження автомобіля, за керування транспортним засобом без документів та у стані алкогольного сп’яніння.

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Tesla вилучили для проведення необхідних експертиз, а зловмисника поліцейські затримали. Киянин пояснив свої дії тим, що хотів покататися містом.

Розпочато кримінальне провадження, зловмиснику повідомили про підозру. За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Новоград-Волинському районі "ГАЗ" збив 72-річну велосипедистку, а потім на жінку ще наїхав "ВАЗ". Наразі вона перебуває у лікарні.

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