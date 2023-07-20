Хотів отримати допомогу, але став жертвою шахраїв: у Броварах 60-річний чоловік втратив усі заощадження

У Броварах на Київщині 60-річний чоловік втратив усі заощадження через шахраїв.

У поліції Київщини розповіли, як діяла схема.

Мешканець Броварів звернувся до поліції та повідомив, що постраждав від шахрайських дій невідомого, і з його банківського рахунку зникли заощадження.

"Чоловік розповів поліцейським, що в мережі Інтернет він побачив оголошення про оформлення матеріальної допомоги та перейшов за посиланням. Там потерпілому запропонували ввести реквізити своєї банківської картки, нібито для оформлення допомоги. Заявник виконав ці умови, після чого з його основного рахунку зникли грошові кошти. Зрозумівши, що його ошукали, чоловік звернувся до поліції", - йдеться у повідомленні поліції Київщини.

Хотів отримати допомогу, але став жертвою шахраїв: Поліція Київщини застерігає громадян бути обережними в Інтернеті До поліції продовжують звертатися громадяни, які стали жертвами шахрайських дій. Із таким повідомленням звернувся 60-річний мешканець міста Бровари. Заявник зазначив, що постраждав від шахрайських дій невідомої особи та з його банківського рахунку зникли заощадження. Чоловік розповів поліцейським, що в мережі Інтернет він побачив оголошення про оформлення матеріальної допомоги та згодом перейшов за посиланням. Там потерпілому запропонували ввести реквізити своєї банківської картки, нібито для оформлення допомоги. Заявник виконав ці умови, після чого з його основного рахунку зникли грошові кошти. Зрозумівши, що його ошукали, чоловік звернувся до поліції. За фактом шахрайства правоохоронці Броварського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування [ч.1 ст. 190 ККУ]. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Погляд Київщина LIVE Телеканал "Прямий" Погляд Київщина - інформаційна агенція ТСН Тиждень СТБ Телеканал ICTV Моя Київщина УНН. Українські Національні Новини КиївВлада - Новини Києва і області Факти тижня Телеканал ICTV Обозреватель ТСН Тиждень УНІАН Interfax-Ukraine Опубліковано Поліція Київської області Четвер, 20 липня 2023 р.

За фактом шахрайства правоохоронці Броварського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування.

Поліція Київщини просить громадян бути обережними в Інтернеті, не відкривати сумнівних посилань та не вводити реквізити своїх банківських карток.

Нагадаємо, поліція "накрила" масштабну фішингову схему, яка діяла у 20 областях України.

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