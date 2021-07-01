Хотіла перебігти дорогу: у Києві покарали водія, бо він врізався в авто, рятуючи жінку-порушницю

Хотіла перебігти дорогу: у Києві покарали водія, бо він врізався в авто, рятуючи жінку-порушницю

Пішохідка пішла з місця аварії.

У Києві на вулиці Маршала Малиновського в середу, 30 червня, сталась ДТП. Водій автомобіля Volkswagen врізався в інший транспорт, намагаючись об'їхати жінку, яка раптово вибігла на дорогу.

Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

За словами правоохоронців, жінка раптово вибігла на заборонений сигнал світлофора. За словами водія автомобіля Volkswagen, він намагаючись об'їхати порушницю, виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в автомобіль Hyundai.

У ДТП ніхто не постраждав, пішохідка пішла з місця аварії. Патрульні склали на водія Volkswagen протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, у Львові в ДТП потрапило четверо дітей, віком 1, 3, 5 та 8 років.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 30 червня 2021 року

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