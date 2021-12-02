"Хочу здатись поліції": у Чорнобильській зоні затримали громадянина Білорусі (фото)

Йому загрожує до 32 тисяч гривень штрафу.

У Чорнобильській зоні відчуження спіймали 28-річного громадянина Білорусі, який заблукав біля станції радіолокації "Дуга". Чоловік зателефонував на лінію "102" і сказав, що хоче "здатися".

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.

Білорус приїхав до України через пункт пропуску на Чернігівщині. У середу, 1 грудня, він незаконно проникнув у зону відчуження для екстремального туризму.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 46-1 - порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення. Хлопцеві загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що Фонд держмайна України (ФДМУ) виставив на аукціон перший об’єкт оренди у Чорнобильській зоні відчуження - приміщення адміністративно-побутового корпусу виробничого комплексу “Вектор”.

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