Хочу його віддати, я втомилась: в Києві поліція вилучила у п'яної жінки 5-місячне немовля (відео)

Малюк плакав, бо опинився на холоді у легкому одязі, жінка повідомила, що останній раз годувала сина ще в обід.

У Києві поліцейські вилучили 5-місячне немовля у жінки, яка п’яна уночі перебувала на вулиц.

Про це повідомила поліція Києва.

Днями співробітники сектору протидії домашньому насильству Подільського управління поліції отримали повідомлення про сімейну сварку у квартирі на вулиці Межова. Прибувши на виклик, охоронці порядку виявили біля будинку 31-річну киянку та її знайомого, які знаходились в нетверезому стані на вулиці, а поруч із ними була дитяча коляска з немовлям.

"Жінка повідомила поліцейським, що завітала у гості до родичів та на ґрунті вживання спиртних напоїв посварилась з ними, через що пішла на вулицю. Разом з тим киянка повідомила, що не має бажання піклуватись про свого 5-місячного сина і хоче його залишити. Хлопчик голосно плакав - попри холод на вулиці він був у легкому одязі, жінка також повідомила, що останній раз годувала його ще в обід", - розповіли у поліції.

Поліцейські вилучили 5-місячне немовля у п’яної матері / Фото: Поліція Києва / Facebook

Оскільки життю та здоров’ю малечі загрожувала небезпека, правоохоронці забрали дитину від матері, заспокоїли та зігріли у службовій автівці.

Окрім цього, поліцейські викликали на місце колег з ювенальної превенції та лікарів, які госпіталізували хлопчика до медичного закладу.

Стосовно горе-матері інспектори склали матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення - за ч. 1 ст. 178 (Розпиття спиртних напоїв) та ч. 1 .ст. 184 (Невиконання батьківських обов’язків). Рішення щодо покарання прийматиме суд, надалі цією сім’єю займатимуться соціальні служби.

Нагадаємо, на Харківщині п’яна 27-річна жінка загубила свого дворічного сина.