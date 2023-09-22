Хочу його віддати, я втомилась: в Києві поліція вилучила у п'яної жінки 5-місячне немовля (відео)

Малюк плакав, бо опинився на холоді у легкому одязі, жінка повідомила, що останній раз годувала сина ще в обід.
У Києві поліцейські вилучили 5-місячне немовля у жінки, яка п’яна уночі перебувала на вулиц.
Про це повідомила поліція Києва.
Днями співробітники сектору протидії домашньому насильству Подільського управління поліції отримали повідомлення про сімейну сварку у квартирі на вулиці Межова. Прибувши на виклик, охоронці порядку виявили біля будинку 31-річну киянку та її знайомого, які знаходились в нетверезому стані на вулиці, а поруч із ними була дитяча коляска з немовлям.
"Жінка повідомила поліцейським, що завітала у гості до родичів та на ґрунті вживання спиртних напоїв посварилась з ними, через що пішла на вулицю. Разом з тим киянка повідомила, що не має бажання піклуватись про свого 5-місячного сина і хоче його залишити. Хлопчик голосно плакав - попри холод на вулиці він був у легкому одязі, жінка також повідомила, що останній раз годувала його ще в обід", - розповіли у поліції.
Оскільки життю та здоров’ю малечі загрожувала небезпека, правоохоронці забрали дитину від матері, заспокоїли та зігріли у службовій автівці.
Окрім цього, поліцейські викликали на місце колег з ювенальної превенції та лікарів, які госпіталізували хлопчика до медичного закладу.
Стосовно горе-матері інспектори склали матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення - за ч. 1 ст. 178 (Розпиття спиртних напоїв) та ч. 1 .ст. 184 (Невиконання батьківських обов’язків). Рішення щодо покарання прийматиме суд, надалі цією сім’єю займатимуться соціальні служби.
Нагадаємо, на Харківщині п’яна 27-річна жінка загубила свого дворічного сина.
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