"Хоч би піском посипали": у Києві на Окружній розбилися з десяток автівок (відео)

Окружна дорога у Києві після снігопаду та морозу вкрилася льодом. Водії у Мережі скаржаться, що проїхати там неможливо навіть на швидкості 30-40 км/год. Асфальт нічим не посипаний, автівки заносить.

Відповідне відео 21 листопада опублікували в Телеграм-каналі dtp.kiev.ua.

"Крижані нічні танці у Києві на Окружній: не допоможе зимова гума. Розбито з десяток автомобілів. Суцільний лід не залишає шансів навіть на швидкостях 30-40 км/год", - йдеться під відео.

У коментарях до публікації кияни зазначили, що станом на 10 ранку, після масових ДТП, дорогу обробили протиожеледною рідиною. На відеозаписі видно одну з розбитих автівок.

"Сіль зараз в ціні, хоч би піском посипали", - написав ще один водій.

У КМДА тим часом стверджують, що столицю вже дві доби без зупинки чистять від снігу та борються з ожеледицею. Станом на ранок 21 листопада на вулицях Києва працює 251 одиниця спецтехніки.

Протягом доби синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ, а вночі - нові снігопади. Водіїв закликали бути максимально уважними на дорогах й дотримуватись безпечної дистанції.

Читайте також: