"Хоч би піском посипали": у Києві на Окружній розбилися з десяток автівок (відео)

Дорогу обробили після масових ДТП, кажуть водії.
Окружна дорога у Києві після снігопаду та морозу вкрилася льодом. Водії у Мережі скаржаться, що проїхати там неможливо навіть на швидкості 30-40 км/год. Асфальт нічим не посипаний, автівки заносить.
Відповідне відео 21 листопада опублікували в Телеграм-каналі dtp.kiev.ua.
"Крижані нічні танці у Києві на Окружній: не допоможе зимова гума. Розбито з десяток автомобілів. Суцільний лід не залишає шансів навіть на швидкостях 30-40 км/год", - йдеться під відео.
У коментарях до публікації кияни зазначили, що станом на 10 ранку, після масових ДТП, дорогу обробили протиожеледною рідиною. На відеозаписі видно одну з розбитих автівок.
"Сіль зараз в ціні, хоч би піском посипали", - написав ще один водій.
У КМДА тим часом стверджують, що столицю вже дві доби без зупинки чистять від снігу та борються з ожеледицею. Станом на ранок 21 листопада на вулицях Києва працює 251 одиниця спецтехніки.
Протягом доби синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ, а вночі - нові снігопади. Водіїв закликали бути максимально уважними на дорогах й дотримуватись безпечної дистанції.
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