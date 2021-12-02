Хмарно та без опадів: прогноз погоди у Києві на четвер, 2 грудня

Хмарно та без опадів: прогноз погоди у Києві на четвер, 2 грудня

День буде теплим і без снігу.

У четвер, 2 грудня, хмарна погода у Києві триматиметься до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура повітря вдень очікується +5 +7 градусів, вночі 0 +2 градуси. Вітер південно-західного напрямку, 7-12 м/с.

Мокрий сніг із дощем у Києві прогнозують у п'ятницю, 3 грудня. Потім два дні буде суха погода, а у понеділок вдень, 6 грудня, знову піде мокрий сніг.

Укргідрометцентр

Відзначимо, що 2 грудня у більшості регіонів України очікується мокрий сніг, у Карпатах можлива хуртовина. Водночас вдень у четвер підвищиться температура повітря і стане тепліше.

Погода в Україні: перші дні грудня будуть теплими

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