Хлопчиків більше, ніж дівчаток: у Києві від початку війни народилося понад 13 тисяч дітей

Майже 22 тисячі пар за цей час одружилися.

У Києві за 300 днів повномасштабної війни народилися 13 340 дітей та одружилися 21 815 пар.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Серед новонароджених 6924 хлопчики та 6416 дівчаток, із них 233 двійні та дві трійні.

"І поки Збройні сили України нищать окупантів, в Україні, і зокрема у Києві, щодня народжуються нові українці і створюються нові сім’ї. Це наше майбутнє, яке, я переконаний, буде під мирним небом!" - зазначив Поворозник.

Нагадаємо, у знеструмленому через російські атаки Києві вчителька провела онлайн-урок для дітей просто на вулиці. Жінка присіла навпочіпки біля супермаркету, де хоч трохи ловить Інтернет. Зворушливе відео зняли перехожі та опублікували в Мережі.

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