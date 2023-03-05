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Хліб з мишею всередині: нові подробиці скандалу в київському супермаркеті

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
102
Час на прочитання
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Хліб з мишею всередині: нові подробиці скандалу в київському супермаркеті

Фото: Держпродспожислужба

Регулятор уже перевіряє супермаркет, де виявили батон з неприємним "сюрпризом".

Держпродспоживслужба перевірить один із супермаркетів Києва після того, як там знайшли у батоні мишу

Про це повідомляє регулятор на своїй сторінці в Facebook. 

Там зазначили, що вже розпочали перевірку магазину та встановлюють усі факти, як гризун опинився в упаковці з хлібом. 

"4 березня Головним управлінням Держпродспоживслужби в м.Києві розпочато проведення позапланового заходу (інспектування) закладу торгівлі АТБ-маркет за адресою: м.Київ, вул. Генерала Потапова, 2 на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про те, що при купівлі хлібу в упаковці, покупцем виявлено мишу", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в одному зі столичних маркетів кияни придбали батон із «сюрпризом». Під пакованням, на скибках хліба, вони виявили дохлу мишу. Відео та фото батона з "живністю" шириться соціальними мережами.

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Дата публікації
Перегляди
102
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