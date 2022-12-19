"Хитнуло, як на кораблі": жителі пошкодженого будинку в Києві розповіли про атаку ворожих дронів (відео)

Люди кажуть, що думали, що "будинок розлетиться".

У Шевченківському районі Києва внаслідок атаки дронів-камікадзе, які росіяни запустили рано-вранці 19 грудня, постраждало кілька багатоповерхівок.

Про пережите місцеві мешканці розповіли журналістам "Телеканалу Київ".

Як розповідають журналісти, збитий ворожий камікадзе розлетівся на шматки та впав на подвір'я між будинками. Нині зараз навколо все всіяне вирвами та уламками.

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Жителі одного із будинків кажуть, що спершу був яскравий спалах, за яким пролунав вибух і посипалися шибки.

"У нас у спальню влучило. На протяг пролетіло. Ґрати погнуло, наскрізь вікно пробило", - розповідає мешканець однієї з квартир.

Люди пригадують, що в момент інциденту відчули, як будинок похитнувся. Зізнаються, що навіть думали, що "будинок розлетиться".

"Квартиру хитнуло, як на кораблі. Які емоції?.. Ну кажу, будинок так хитнуло, конкретно. Я не перебільшую. Але вікна у мене цілі. Тут поруч побило", - каже інший житель.

Нагадаємо, вночі 19 грудня окупаційні війська РФ масштабно атакували дронами Київ. Кілька вибухів пролунали в Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Внаслідок атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.

За час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожі БПЛА, з яких вдалося знищити 18.

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