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Хакерська атака на сайт мера Києва: встановлено, що втручання відбувалося з території РФ

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Хакерська атака на сайт мера Києва: встановлено, що втручання відбувалося з території РФ

pixabay.com

Ресурс цілеспрямовано намагалися "покласти".

Сьогодні вдень, 14 січня, відбулася DDoS атака на офіційний сайт мера Києва (kyiv.klichko.org).

Ресурс цілеспрямовано намагалися "покласти".

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

"Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації", - наголоси мер Києва.

На сайті спрацювали захисні запобіжники і зараз він працює в штатному режимі.

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці хакерська атака сталася на українські урядові сайти. Вночі невідомі зламали електронні сервіси кабінету кількох відомств: Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства аграрної політики, Міністерства спорту, а також Міненерго. Крім того, потерпіли сайти ДСНС і "Дії".

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