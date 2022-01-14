Хакерська атака на сайт мера Києва: встановлено, що втручання відбувалося з території РФ

Ресурс цілеспрямовано намагалися "покласти".
Сьогодні вдень, 14 січня, відбулася DDoS атака на офіційний сайт мера Києва (kyiv.klichko.org).
Ресурс цілеспрямовано намагалися "покласти".
Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.
"Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації", - наголоси мер Києва.
На сайті спрацювали захисні запобіжники і зараз він працює в штатному режимі.
Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці хакерська атака сталася на українські урядові сайти. Вночі невідомі зламали електронні сервіси кабінету кількох відомств: Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства аграрної політики, Міністерства спорту, а також Міненерго. Крім того, потерпіли сайти ДСНС і "Дії".
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