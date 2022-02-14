Хабарництво у Київраді: НАБУ оприлюднило оперативні записи розмов депутата від "Слуги народу" Трубіцина

Депутата Київської міськради і ще п’ятьох осіб підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі понад мільйон гривень.

У понеділок, 14 листопада Національне антикорупційне бюро України оприлюднило оперативне відео у справі про хабарництво у Київській міськраді, в якій фігурує депутат від “Слуги народу” Владислав Трубіцин.

Відповідні кадри з’явилися на офіційному YouTube-каналі НАБУ.

У підписі до відео йдеться, що зібрані матеріали є частиною доказової бази і показують, що відбувається "за лаштунками" організації торгівлі у столиці.

Прізвище фігуранта НАБУ не називає, але з контексту зрозуміло, що йдеться про гучну справу з Владиславом Трубіциним, якого викрили на отриманні хабаря у понад мільйон гривень. Трубіцин підписаний у ролику як "депутат Т."

18-хвилинний ролик включає спілкування агента Нацбюро як з депутатом, так і з його довіреними особами. Власне, агент НАБУ і виступив замовником корупційної схеми встановлення МАФів на території Києва, граючи роль "підприємця".

Як раніше стало відомо, депутат Київради разом зі спільниками вимагали гроші у компаній за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі. Слідство встановило сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав п’ятьом фігурантам справи запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави. Зокрема, для депутата визначили заставу у 14,8 млн гривень.

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