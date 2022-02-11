Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Хабарництво у Київраді: депутатові Трубіцину обрали запобіжний захід

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Хабарництво у Київраді: депутатові Трубіцину обрали запобіжний захід

Владислав Трубіцин / Facebook

Суд заарештував Трубіцина з альтернативою застави у 14 млн грн.

Вищий антикорупцій суд обрав запобіжний захід депутатові Київради Владиславу Трубіцину.

Про це інформує пресслужба суду.

Депутата від "Слуги народу" арештували на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 14,88 мільйона гривень.

"Строк дії ухвали – до 9 квітня 2022 року включно", — йдеться в повідомленні.

У разі внесення застави Трубіцин буде зобов’язаний:

  • не залишати без дозволу населений пункт, у якому він проживає;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;
  • здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ та САП викрили на хабарі чинного депутата Київської міської ради і ще п'ятьох осіб. Згодом стало відомо, що йдеться про депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина.

Депутату Трубіцину погоджено підозру щодо отримання хабаря – він перебуває у СІЗО | Новини України

Депутату Трубіцину погоджено підозру щодо отримання хабаря – він перебуває у СІЗО | Новини України

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Наступна публікація