Хабарництво у Київраді: депутатові Трубіцину обрали запобіжний захід

Суд заарештував Трубіцина з альтернативою застави у 14 млн грн.

Вищий антикорупцій суд обрав запобіжний захід депутатові Київради Владиславу Трубіцину.

Про це інформує пресслужба суду.

Депутата від "Слуги народу" арештували на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 14,88 мільйона гривень.

"Строк дії ухвали – до 9 квітня 2022 року включно", — йдеться в повідомленні.

У разі внесення застави Трубіцин буде зобов’язаний:

не залишати без дозволу населений пункт, у якому він проживає;

повідомляти про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ та САП викрили на хабарі чинного депутата Київської міської ради і ще п'ятьох осіб. Згодом стало відомо, що йдеться про депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина.

На скандал уже відреагували і у партії "Слуга народу". "Сподіваємося, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою", - зазначила в партії.

10 лютого в. о керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук повідомив, що Трубіцин перебуває у СІЗО.

Генпрокурорка Венедіктова підписала повідомлення про підозру Трубіцину