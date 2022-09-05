Хабарі за видачу дозволів на зброю: на Київщині судитимуть колишнього правоохоронця

На Київщині судитимуть колишнього правоохоронця, який видавав дозволи на зброю за хабарі.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього правоохоронця за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи начальником сектору контролю за обігом зброї одного з райуправлінь ГУ Нацполіції в Київській області, одержав неправомірну вигоду за сприяння в оформленні дозволів на придбання зброї від двох осіб. Вартість послуги за отримання дозволів становила 23 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими теруправління ДБР розташованого у Києві.

Нагадаємо, в Естонії засудили жінку, яка відправила 40 євро для російської армії.

Україна приєднається до Європи у боротьбі з хабарництвом

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