Хабар за дозвіл на стихійну торгівлю: у Києві затримали працівника РДА та його спільника

Чиновник разом зі спільником-іноземцем вимагали хабар від підприємця за дозвіл на безперешкодну торгівлю на стихійному ринку.

У Києві держслужбовець однієї з РДА вимагав та отримував щомісячну данину з чоловіка, який "тримав" нелегальні торгові точки, замість того, щоб перешкоджати незаконній торгівлі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у коментарі ТСН.ua.

Правоохоронці викрили протиправну діяльність посадовця Дніпровської районної державної адміністрації м. Києва та його спільника, які займалась систематичним хабарництвом.

Під час досудового розслідування встановлено, що 32-річний держслужбовець у змові із 41-річним іноземцем вимагали та отримали 30 тис. гривень від підприємця за невтручання у його господарську діяльність, тобто безперешкодну торгівлю на стихійному ринку.

Зловмисник пообіцяв підприємцю не перешкоджати його роботі в обмін на щомісячний платіж – 15 000 гривень. У разі відмови платити данину він залякував проблемами із законом та демонтажем палаток з продажу овочів та фруктів.

Зловмисників затримано під час отримання ними чергової суми грошей.

Зловмисників затримали на "гарячому" / Фото: Поліція Києва / Facebook

Чоловікам загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.