Гвинтівка Мосіна, гранати та боєприпаси на 32 тисячі гривень: під Києвом затримали торгівця зброєю (фото)

Гвинтівка Мосіна, гранати та боєприпаси на 32 тисячі гривень: під Києвом затримали торгівця зброєю (фото)

Чоловік хотів продати усю цю зброю знайомому.

Під Києвом поліцейські затримали торгівця зброєю.

Під час обшуку у салоні автомобіля Renault Megane правоохоронці вилучили гвинтівку Мосіна, 2 гранати Ф-1, 2 запали УЗРГМ та 30 набоїв калібру 7.62. Встановлено, що чоловік намагався продати зброю та боєприпаси знайомому за 32 тисячі гривень.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

Вилучене направлено на експертне дослідження.

Продавця зброї затримано в порядку ст.208 КПК України. Ним виявився 52-річний житель Вишгородського району.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Івано-Франківську двоє чоловіків стріляли зі зброї з балкона багатоповерхівки.

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