Гвинтівка Мосіна, гранати та боєприпаси на 32 тисячі гривень: під Києвом затримали торгівця зброєю (фото)

Чоловік хотів продати усю цю зброю знайомому.
Під Києвом поліцейські затримали торгівця зброєю.
Під час обшуку у салоні автомобіля Renault Megane правоохоронці вилучили гвинтівку Мосіна, 2 гранати Ф-1, 2 запали УЗРГМ та 30 набоїв калібру 7.62. Встановлено, що чоловік намагався продати зброю та боєприпаси знайомому за 32 тисячі гривень.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Вилучене направлено на експертне дослідження.
Продавця зброї затримано в порядку ст.208 КПК України. Ним виявився 52-річний житель Вишгородського району.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.
Досудове розслідування триває.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, в Івано-Франківську двоє чоловіків стріляли зі зброї з балкона багатоповерхівки.