Ґвалтівник був інфікований ВІЛ: у Київській області чоловіки пограбували та познущались із жінки

Ґвалтівник був інфікований ВІЛ: у Київській області чоловіки пограбували та познущались із жінки

Потерпілій чоловіки повинні сплатити 450 тис. грн моральної компенсації.

У Київській області до 7 та 9 років позбавлення волі засудили двох чоловіків, які напали, зґвалтували та сексуально познущались з перехожої. Один із ґвалтівників був інфікований ВІЛ-інфекцією та знав про це.

Про це повідомили в прокуратурі Київської області.

За даними слідства, у лютому 2020 року у місті Біла Церква двоє чоловіків напали на перехожу. Вони пограбували жінку та зґвалтували.

"Один з них підійшов до жінки, схопив її за шию, завдав три удари ножем в область тулуба та почав вимагати віддати йому особисті речі. Після цього нападник повалив її на землю, почав душити і достовірно знаючи про те, що він хворий на ВІЛ-інфекцію, зґвалтував останню", - повідомили в прокуратурі.

Спільник тим часом вкрав у жінки мобільний телефон і годинник. Також другий чоловік сексуально познущався з потерпілої.

"Суд засудив двох чоловіків до 7 та 9 років ув’язнення з конфіскацією половини належного їм майна. Одного з них визнано винним у сексуальному насильстві та розбійному нападі (ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 187 КК України), іншого – у свідомому поставленні іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини, зґвалтуванні та розбійному нападі (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 187 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Також чоловіки повинні виплатити потерпілій 450 тис. грн моральної компенсації.

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