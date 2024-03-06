Гуляв пізно ввечері сам вулицями міста: у Києві розшукали зниклого хлопчика (фото)

Патрульні виявили на Подолі маленького хлопчика близько 23 години.

Протягом дня правоохоронці знайшли у Києві двох дітей, який шукали батьки.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Один випадок стався у Подільському районі. Там близько 23-ї години патрульні помітили на вулиці хлопчика, який був без нагляду дорослих.

Як виявилось, дитину розшукує матір.

Тож поліцейські забрали згубу та передали мамі.

Хлопчика поверніли наляканій мамі / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

А у Дарницькому районі жінка не могла знайти дочку, яка пішла гуляти та не повернулася.

Дівчинку також розшукали патрульні та відвезли її додому.

Патрульні оперативно розшукали дівчинку та доставили її додому, де передали матері

В обох випадках з батьками дітей провели профілактичні бесіди та повідомили про це ювенальній поліції.

Нагадаємо, у Києві з родини вилучено 5-річного хлопчика, який перебував дома сам та не їв майже добу.

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