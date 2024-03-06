Гуляв пізно ввечері сам вулицями міста: у Києві розшукали зниклого хлопчика (фото)

Патрульні виявили на Подолі маленького хлопчика близько 23 години.
Протягом дня правоохоронці знайшли у Києві двох дітей, який шукали батьки.
Про це повідомили у патрульній поліції Києва.
Один випадок стався у Подільському районі. Там близько 23-ї години патрульні помітили на вулиці хлопчика, який був без нагляду дорослих.
Як виявилось, дитину розшукує матір.
Тож поліцейські забрали згубу та передали мамі.
А у Дарницькому районі жінка не могла знайти дочку, яка пішла гуляти та не повернулася.
Дівчинку також розшукали патрульні та відвезли її додому.
В обох випадках з батьками дітей провели профілактичні бесіди та повідомили про це ювенальній поліції.
Нагадаємо, у Києві з родини вилучено 5-річного хлопчика, який перебував дома сам та не їв майже добу.
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