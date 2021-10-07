Гучно лаялась та була без маски: у Києві дівчина у вагоні метро зчинила скандал (відео)

Гучно лаялась та була без маски: у Києві дівчина у вагоні метро зчинила скандал (відео)

Після спілкування з працівником метро дівчина вийшла із вагону.

У Києві у метро дівчина гучно лаялась та була без маски. Через це співробітник метрополітену попросив її піти із вагону.

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Про це у Facebook написав та опублікував відео журналіст Ельдар Сарахман.

Наразі невідомо, коли стався скандал, проте відео у Мережі опублікували 7 жовтня. Як видно на станції "Золоті ворота" стався конфлікт між дівчиною та співробітником метро.

Працівник метро попросив дівчину, яка була без маски та зухвало поводилась, вийти на станцію. Проте вона спочатку не хотіла цього робити. Коли ж чоловік підійшов ближче, дівчина вибігла із вагону метро, нецензурно висловлюючись.

Як уточнили у коментарях до відео, дівчину попросили піти через те, що вона вчинила скандал у вагоні метро, нецензурно висловлюючись в бік інших пасажирів. Також вона була без маски.

Обережно! На відео нецензурна лексика, 18+

Нагадаємо, у Києві зупинилася робота метро через те, що на станції "Театральна" на рейки впав дитячий самокат.

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