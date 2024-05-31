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Гучні вибухи у Києві: що відомо про наслідки ракетної атаки (фото)

Гучні вибухи у Києві: що відомо про наслідки ракетної атаки (фото)

Вибухи в Києві. / Фото: Associated Press

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Вночі проти 31 травня у Києві лунали гучні вибухи - російські війська атакували столицю ракетами. Усі цілі було знищено, але падіння збитих уламків призвели до масштабної пожежі в Голосіївському районі.

Що відомо про наслідки, повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації. 

Зазначається, що через падіння уламків ракет виникла пожежа на площі приблизно 120 м2. Внаслідок сильного займання виникли руйнування приватного домоволодіння СТО, автомийки і складського приміщення. Крім того, пошкоджено шість автомобілів.

Наслідки удару по Києву 

Наслідки ракетного удару по Києву вночі 31 травня. Фото: КМВА. / ©
Наслідки ракетного удару по Києву вночі 31 травня. Фото: КМВА.
Наслідки ракетного удару по Києву вночі 31 травня. Фото: КМВА. / ©
Наслідки ракетного удару по Києву вночі 31 травня. Фото: КМВА.
Наслідки ракетного удару по Києву вночі 31 травня. Фото: КМВА. / ©
Наслідки ракетного удару по Києву вночі 31 травня. Фото: КМВА.
Наслідки ракетного удару по Києву вночі 31 травня. Фото: КМВА. / ©
Наслідки ракетного удару по Києву вночі 31 травня. Фото: КМВА.
Наслідки ракетного удару по Києву вночі 31 травня. Фото: КМВА. / ©
Наслідки ракетного удару по Києву вночі 31 травня. Фото: КМВА.


 

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