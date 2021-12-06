Грудень у Києві буде майже без снігу, але з дощами: прогноз погоди на місяць

Грудень у Києві буде майже без снігу, але з дощами: прогноз погоди на місяць

Найхолоднішим днем буде 31 грудня.

Згідно з прогнозом синоптиків, грудень у Києві буде майже безсніжним. Невеликий сніг йтиме лише шість днів - 21, 24, 25, 29, 30 та 31 грудня.

Про це свідчать дані Gismeteo.

З понеділка, 6 грудня, по суботу, 11 грудня, майже щодня у столиці йтиме дощ та мокрий сніг. Температура повітря вдень опуститься до -2 градусів, уночі -5 градусів.

Дощ у Києві також очікується 16 грудня та у вихідні, 18-19 грудня. Невеликий сніг із дощем також можливий 20 та 23 грудня.

Найхолоднішим днем ​​місяця буде п'ятниця, 31 грудня. Прогнозується, що температура повітря опуститься до -4 градусів вдень, уночі -7 градусів.

Нагадаємо, що вівторок, 7 грудня, в Україні буже дощовим, у деяких регіонах ітиме мокрий сніг. У Києві 7 грудня також очікується дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці туман.

gismeteo.ua

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