Грози, град і шквали: у Києві очікується різке погіршення погоди

У Києві та області до кінця доби 3 липня прогнозують град та шквали 15-20 м/с.
У місті Києві сьогодні, 3 липня, очікується різке погіршення погоди. Зокрема, у столичному регіоні прогнозують град.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Як передає Укргідрометцентр, у Києві та області з утриманням до кінця доби 3 липня подекуди будуть град та шквали 15-20 м/с.
Вдень 4 липня у столиці можлива гроза (оголошено І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що на вихідних Україну накриють дощі, а у деякі регіони повернеться спека до 34°.