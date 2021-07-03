Грози, град і шквали: у Києві очікується різке погіршення погоди

Грози, град і шквали: у Києві очікується різке погіршення погоди

У Києві та області до кінця доби 3 липня прогнозують град та шквали 15-20 м/с.

У місті Києві сьогодні, 3 липня, очікується різке погіршення погоди. Зокрема, у столичному регіоні прогнозують град.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. ​​

Як передає Укргідрометцентр, у Києві та області з утриманням до кінця доби 3 липня подекуди будуть град та шквали 15-20 м/с.

Вдень 4 липня у столиці можлива гроза (оголошено І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що на вихідних Україну накриють дощі, а у деякі регіони повернеться спека до 34°.

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