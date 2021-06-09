Гроза, град та шквали: киян попереджають про погіршення погодних умов

Також рятувальники радять, як діяти під час шквалів та гроз.
У найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 червня в Києві та Київській області очікується гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Про погіршення погодних умов у Києві та Київській області попереджають в ДСНС.
Крім того, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на території всієї Україні. Також рятувальники радять, як діяти під час шквалів та гроз.
Тим часом у Дніпрі негода принесла з собою не тільки дощ, град і підтоплення, а й ... смерч. Вражаючі кадри публікують в Мережі місцеві жителі.
А ось Херсонською областю пронісся торнадо. В результаті негоди в селі Ушкалка пошкоджені паркани, дахи кількох будинків і повалені дерева.