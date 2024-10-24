Грошова допомога пораненим захисникам з Києва: як отримати, список документів

У КМДА розповіли, як поранені кияни-захисники та захисниці можуть отримати матеріальну допомогу від столиці, і які документи слід подати.

Про все це заступник директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Максим Бученко повідомив у ефірі "Київ24".

Для отримання грошової допомоги учасники бойових дій, військовослужбовці з Києва, які зазнали поранення і перебувають на лікування в госпіталях, можуть звернутися за місцем реєстрації до Департаменту з певним комплектом документів.

"Це копія паспорта, ідентифікаційного, заява і також додаток п’ятий про обставини травми, форма 027/о і 028/о – там, де вони проходять лікування. Це є підстава для отримання матеріальної допомоги", – сказав Бученко.

Наразі працює виключно подавання документів у паперовій формі – або особисто, або поштою. Але невдовзі це буде запроваджено в електронному форматі.

"Хлопці, якщо проходять лікування в місті Харків або Дніпро – без різниці, де вони будуть шпитальовані – зможуть в онлайн-форматі подати документи на отримання матеріальної допомоги", – анонсував посадовець.

Він уточнив, що рішення про допомогу пораненим військовим було ухвалено 24 вересня, відповідно право на її отримання мають ті, хто зазнав поранення після цієї дати.

Нагадаємо, у вересні Київська міськрада повідомила, що мешканці Києва, які отримали поранення під час бойових дій, отримуватимуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 45 тис. грн з міського бюджету.

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