GOLDMART: 5 аргументів на користь купівлі ювелірних б/в виробів Новини компаній
Купівля б/в прикрас може бути безпечною та вигідною за умови зваженого вибору магазину.
На тлі зростання інфляції вторинний ринок відкриває нові можливості для раціонального споживання. Зваживши всі за і проти, багато покупців доходять висновку, що придбання якісних б/в прикрас є вигідним і практичним рішенням при обмеженому бюджеті.
За умови зваженого вибору магазину ризики, пов’язані з походженням виробу, його справжністю та прихованими дефектами, можна звести до мінімуму. Якщо магазин надає гарантії, це підтверджує прозорість і відповідальність продавця за реалізовану продукцію.
Інтернет-магазин GOLDMART.UA надає гарантії на ювелірну продукцію, представлену на сайті, що включає обов’язкову передпродажну перевірку та наявність усіх необхідних супровідних документів — пробірних клейм, пломб, товарних ярликів і сертифікатів на дорогоцінне каміння. Компанія контролює повну відповідність характеристик ювелірних виробів інформації, зазначеній на ярликах і в супровідних документах. При формуванні ціни враховуються загальний стан виробу, обсяг реставраційних робіт, а також ринкова ситуація, що дозволяє сформувати справедливу вартість з урахуванням характеристик прикраси та інтересів покупців.
Серед переваг придбання ювелірних виробів від GOLDMART:
№1. Економія бюджету
На вторинному ринку можна придбати прикраси на 20–50% дешевше, ніж у роздрібній торгівлі, залежно від категорії та стану виробу. Особливо це актуально для моделей преміум-сегмента, де значну частину вартості складає націнка за бренд і маркетинг.
№2. Широкий вибір прикрас
У каталозі представлені як сучасні моделі, так і прикраси, зняті з виробництва. У ювелірних магазинах асортимент переважно обмежений актуальними колекціями.
№3. Зручність і безпека купівлі на сайті
Продаж б/в прикрас у GOLDMART ніколи не відбувається наосліп. На сайті можна ознайомитися з фотографіями, усіма характеристиками виробів, а також узгодити всі деталі замовлення з менеджерами. Доступна безпечна оплата, а також можливість отримання товару післяплатою у відділенні «Нова пошта». Для замовлень з передоплатою на сайті — на суму понад 5 000 грн — GOLDMART оплачує доставку.
№4. Можливість придбати лімітовані моделі
В GOLDMART можна знайти прикраси, які більше не випускаються. Здебільшого це вироби з лімітованих серій або колекцій відомих брендів, що робить їх особливо привабливими для справжніх поціновувачів.
№5. Перевірка часом і експертами
Прикраси, представлені на вітрині, вже пройшли перевірку часом, професійну передпродажну оцінку та реставрацію, що знижує ризик прихованих дефектів та підвищує впевненість у їхній якості.