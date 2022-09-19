"Бойківський експрес" сполученням Київ – Славське переходить на осінній сезон перевезень

Курсування наразі відбуватиметься по п`ятницях, суботах і неділях в обидва боки.
"Бойківський експрес" №745/746 Київ – Славське переходить на осінній сезон перевезень у якості поїзда вихідного дня.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що потяг виїжджатиме о 06:20 зі столиці, о 12:02 він буде у Львові, о 14:05 – у Славському.
Зворотний рейс о 14:25, Львів – 16:25, Київ – 22:32.
Зупинки на станціях "Святошин", "Коростень", "Броди", "Стрий", "Сколе".
Курсування наразі відбуватиметься по п`ятницях, суботах і неділях в обидва боки.
Зазначається, що вартість квитків становить від 510 грн. Купити квитки можна у застосунку "Укрзалізниці", чат-боті, на сайті та в касах.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення на деокуповану Харківщину.
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