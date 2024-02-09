Авто за смішною вартістю та подарунки на пів мільйона: що у декларації скандального нардепа Торохтія

Скандальний нардеп Богдан Торохтій виключений з фракції "Слуга народу", відомий українцям скандальними відпочинками за кордоном і там же нерухомістю оприлюднив свою декларацію.

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Декларація Богдана Торохтія

У своїй декларації нардеп вказав, що має право на користування квартирою у Києві площею у понад 80 квадратів, житло не його, орендує, а от за скільки - невідомо. А от місце реєстрації у самого Богдана в Одесі у кімнаті площею трохи менш ніж 10 квадратних метрів. Попри це Торохтій дозволяє собі відпочинки за кордоном під час війни, яка судячи з декларації, не має власної квартири.

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От наприклад його дочки, а їх у нього дві, зареєстровані у Києві в квартирі площею у понад 40 квадратних метрів, але є нюанс, це квартира якогось Олега Чернеги. Тут вже вартість вказана й жирним шрифтом зазначено, що станом на 2008 рік, коли купувалася ця квартира, вона коштувала 269,5 тисяч гривень. Але у дружини Торохтія є куди більше майна, ніж у самого нардепа.

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2020 року Аліна Левченко успадкувала ділянку в селі Обухівського району площею у понад тисячу квадратів, де будує будинок площею майже 190 квадратів. Зареєстрована дружина Торохтія у квартирі Лілії Саєнко, хоча сама є власницею куди “жирнішої” нерухомості. Вона володіє і квартирою у Києві площею у 68 квадратних метрів за майже 3,5 мільйона гривень у Новопечерській вежі, а ще прикупила паркомісце і апартаменти у Болгарії за майже 1,8 мільйона гривень.

Машини нардепа

Отож, сам Торохтій без власного куточка, зате автомагнат, бо тут взагалі все дуже і дуже цікаво. 2019 року він купив фольцваген тігуан 2014 року за 139 тисяч 100 гривень, хоча, що цікаво, зараз от на дворі 2024 рік і якщо вбити у пошуковик цю марку авто, показує, що такий фольцваген коштує ой далеко не 139 тисяч гривень, а пів мійльона щонайменше.

2021 року взяв ще собі БМВ 750 за майже півмільйона, хоча і ця машина коштує у рази два дорожче. Ще є у нардепа Богдана крайслер вояджер 2002 року випуску за менш ніж 50 тисяч гривень, також він має право користування авто сан йонг 2004 року випуску за майже 80 тисяч гривень та нісан х 2003 року за майже 48 тисяч гривень.

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Починаючи з “геліка”, закінчуючи “нісаном” - все куплено 2022 року. Тобто, комусь війна, а кому автоімперія. А його дружині 2022 року перепав новесенький ленд ровер 2022 року випуску за понад 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Крім цього, до повномасштабного вторгнення на дружині Торохтія числиться ще один ленд ровер тільки 2018 року випуску за понад мільйон гривень, а дружині поручили пильно дивитися за майбахом за 3 з половиною мільйона гривень.

Як стільки заробила родина

Щодо доходів, то річну зарплату Торохтій вказав у менш ніж пів мільйона, це гроші, які він отримує як нардеп, а от ще 6 з половиною мільйонів гривень він вказав як дохід від відчуження рухомого майна. Добре заробила і Аліна, понад 390 тисяч гривень - це зарплата від державного підприємства “центр сертифікації та експертизи насіння садивного матеріалу”, від підприємницької діяльності дружина нардепа отримала понад 288 тисяч, дохід від відчуження рухомого майна склав 2 мільйони 900 тисяч. За 182 800 Аліна продала свої прикраси від булгарі, понад 42 тисячі отримала від страхової.

Тим часом готівкою Богдан Торохтій зареєстрував 5 мільйонів 600 тисяч, 19 з половиною тисяч євро та 138 тисяч 800 доларів. Дружина готівкою має трохи більш ніж пів мільйона доларів і 6800 євро. До слова, ця сімейка ну дуже скандальна. Богдан Торохтій щонайменше вісім разів виїжджав за кордон під час повномасштабної війни: до Болгарії, Греції, Туреччини, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

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Загалом після повномасштабного вторгнення РФ парламентар перебував за межами України понад 90 днів. Ось такі собі канікули, справжній євротур, влаштував нардеп під час війни. Можливо, це могли б бути і робочі поїздки та щось в жодній із соцмереж, як інші колеги, Торохтій не звітував про ті чи інші зустрічі, які наближали б перемогу України. Але цікаво й те, що людина, яка так полюбляє відпочинок закордоном, незадовго до повномасштабного вторгнення була одним із ініціаторів законопроєкту №7055 Згідно з яким, народним депутатам заборонялося виїжджати за межі країни, окрім як за розпорядженням президента України для здійснення їх повноважень.

Щоправда, документ так і не був проголосований. А що ж це тоді за зрада самому собі, то патріотизм ллється, то уже шампанське під час повномасштабного вторгнення десь на терасі квартири у Болгарії. Через це нардепа, до речі, виключили з фракції. Тож ця декларація явно має вже стояти в черзі на перевірку.

Декларації нардепів під час війни: що відомо

31 січня сплив термін для подання декларацій державними службовцями за 2021-й та 2022-й роки, зокрема народними депутатами.

Третина народних депутатів за 2022-й рік війни обзавелась новими авто та нерухомістю за мільйони гривень. Здавалося б, у країні - повномасштабна війна, всі відчувають падіння економіки, витрати на люксові та нові квартири не тільки не всім по кишені, та й здаються відвертим позерством. Але не для народних обранців. Вони їх накупили більше сотні.

Також стало відомо, що за 2023 рік міністр оборони України Рустем Умєров заробив понад 5,5 млн гривень. Левову частку доходів він отримав від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

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