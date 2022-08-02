Громадянин Узбекистану ошукав киянина-ухилянта на 80 тис. гривень - прокуратура

Потерпілий звернувся до поліції, зрозумівши, що його ошукали.
Громадянин Узбекистану у квітні 2022 року повідомив громадянину України, що за умови перерахування йому $3500 допоможе виготовити документи про непридатність для військової служби, які надають право для виїзду за кордон особам призовного віку в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"Попередня оплата за таку послугу становила 70% від обумовленої суми переказом на банківську картку, а залишок необхідно було віддати безпосередньо під час перетину кордону. Надалі підозрюваний шляхом обману заволодів грошовими коштами киянина у сумі близько 80 тис. грн. При цьому будь-яких заходів для виготовлення зазначених документів не вчиняв. Потерпілий, зрозумівши, що його ошукали, звернувся до поліції", - йдеться у повідомленні.
Првоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного, вилучено речові докази, які підтверджують його протиправну діяльність.
У межах слідства встановлюються інші можливі епізоди шахрайства, вчинені підозрюваним.
Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру громадянину Узбекистану за фактом шахрайського заволодіння коштами (ч. 2 ст. 190 КК України).
Нагадаємо, правоохоронці викрили 54-річного чоловіка, який виготовив підроблені документи та його "клієнта" – 32-річного призовника, який намагався уникнути служби і втекти за кордон.
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