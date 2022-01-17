Грибок, оголена проводка і нуль особистого простору: у Мережі показали жахливі фото з Київського СІЗО

Грибок, оголена проводка і нуль особистого простору: у Мережі показали жахливі фото з Київського СІЗО

Камери знаходяться у жахливому стані.

У столиці під час перевірки стану Київського слідчого ізолятора було виявлено низку порушень: у камерах стіни вкриті грибком, відсутня система вентиляції, висить оголена електропроводка, а медична частина не забезпечена ліками.

Про це 17 січня повідомили на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і опублікували відповідні фото.

Крім того, у більшості камер не забезпечено належне штучне освітленням, а вікна надмірно заґратовані. Ліжка розташовані впритул одне до одного, що не забезпечує особистого простору в’язням.

Зазначається, що відсутність належного провітрювання камер може призвести до розповсюдження інфекційних хвороб серед утримуваних осіб. У більшості камер значна кількість розеток, якими користуються в’язні, перебувають у незадовільному стані.

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Медичні працівники у СІЗО не проводят періодичний медичний огляд в’язнів, а приміщення медичної частини потребують проведення ремонту. У більшості приміщень медичної частини також відсутнє гаряче поточне водопостачання.

Нагадаємо, що Данія планує орендувати 300 тюремних камер у частково визнаній державі Косово. Відбувати ув’язнення на Балкани данці відправлятимуть іноземців, засуджених до депортації після звільнення.

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