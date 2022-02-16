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"Грався у шашки": у Києві водій розтрощив два таксі з пасажирами (фото)

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© Магнолія-ТВ
© Магнолія-ТВ
© Магнолія-ТВ
© Магнолія-ТВ

Постраждала дівчина.

У Києві на проспекті Перемоги водій Toyota на швидкості врізався у дві машини таксі - Volkswagen і Hyundai. В аварії постраждала одна пасажирка, її госпіталізували.

Про це 15 лютого повідомила "Магнолія-ТВ".

За словами очевидців, водій не впорався із керуванням через те, що "грався в шашки" на дорозі. Удар був такої сили, що Volkswagen розвернуло і відкинуло у відбійник. Автівку Toyota від двох зіткнень викинуло на тротуар.

За словами водія, машини перед ним різко перелаштувалися, тому удару нібито було вже не уникнути. Згодом з’ясувалося, що у чоловіка при собі не було жодних документів.

На місці аварії працювали поліцейські, які з’ясовували обставини зіткнення.

Нагадаємо, що на трасі Одеса – Мелітополь вантажний автомобіль ДАФ виїхав з проїжджої частини на узбіччя, де зупинилася військова колона. Внаслідок аварії отримав тілесні ушкодження військовослужбовець, пошкоджено три військові машини.

Водій таксі влаштував аварію на столичному проспекті Перемоги

Водій таксі влаштував аварію на столичному проспекті Перемоги

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