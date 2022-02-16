"Грався у шашки": у Києві водій розтрощив два таксі з пасажирами (фото)

"Грався у шашки": у Києві водій розтрощив два таксі з пасажирами (фото)

Постраждала дівчина.

У Києві на проспекті Перемоги водій Toyota на швидкості врізався у дві машини таксі - Volkswagen і Hyundai. В аварії постраждала одна пасажирка, її госпіталізували.

Про це 15 лютого повідомила "Магнолія-ТВ".

За словами очевидців, водій не впорався із керуванням через те, що "грався в шашки" на дорозі. Удар був такої сили, що Volkswagen розвернуло і відкинуло у відбійник. Автівку Toyota від двох зіткнень викинуло на тротуар.

За словами водія, машини перед ним різко перелаштувалися, тому удару нібито було вже не уникнути. Згодом з’ясувалося, що у чоловіка при собі не було жодних документів.

На місці аварії працювали поліцейські, які з’ясовували обставини зіткнення.

Нагадаємо, що на трасі Одеса – Мелітополь вантажний автомобіль ДАФ виїхав з проїжджої частини на узбіччя, де зупинилася військова колона. Внаслідок аварії отримав тілесні ушкодження військовослужбовець, пошкоджено три військові машини.

Водій таксі влаштував аварію на столичному проспекті Перемоги

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