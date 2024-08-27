Графіки відключення світла у Києві, Дніпрі, Одесі на вівторок, 27 серпня

Наскільки довго будуть в Україні діяти графіки відключення світла - наразі невідомо.

У вівторок, 27 серпня, в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях будуть діяти три та чотири черги відключень світла.

Про це повідомляє ДТЕК.

Попередньо, за інформацією від "Укренерго", в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень:

00:00 - 06:00 три черги відключень

06:00 - 11:00 чотири черги

11:00 - 15:00 три черги

15:00 - 21:00 чотири черги

21:00 - 00:00 три черги

Висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків. Детальніше про зони відключень читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, після вчорашньої масованої атаки РФ по всій Україні знову почали діяти графіки відключення світла.

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