Графіки відключення світла у Києві 27 травня: на скільки відсотків забезпечена столиця електрикою

В Києві та низці інших регіонів 27 травня електроенергію відключатимуть з 06:00 ранку до 24:00.

Про це пише пресслужба ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою "Укренерго", графіки відключень діятимуть з 06:00 до 24:00", – йдеться в повідомленні.

У Києві визначених "Укренерго" лімітів вистачить в середньому на 81% потреб столиці.

Раніше в "Укренерго" повідомили, що 27 травня, з 00:00 та впродовж доби на всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень електрики.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики пояснив, чому відключення світла у Києві є довшими, ніж в інших містах

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