Графіки відключення електроенергії у Києві можуть оприлюднити на початку тижня

На початку наступного тижня мешканці Києва можуть дізнатися графіки відключення електроенергії у місті.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Триває фінальна стадія проробки нових графіків. Маю надію, що на початку тижня ми опублікуємо ці нові графіки. Там буде суттєво збільшена кількість будівель і адрес, і люди зможуть дізнатися про себе. Маю надію, що ці графіки будуть більш точними, і кияни зможуть щось прогнозувати", - зазначив він.

Гендиректор компанії YASNO також зазначив, що у неділю зранку, 30 жовтня, не було віялових відключень через теплу погоду і тому, що зазвичай у цей день споживання електроенергії спостерігається як найнижче з усього тижня.

"Що буде увечері, на мій погляд, важко передбачити, але є висока ймовірність того, що відключень ввечері сьогодні теж не буде. Подивимося, що відбудеться о 17-18 годині, може десь споживання підскочить… Але наразі, як ми кажемо, енергетичної тривоги немає", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, від понеділка, 31 жовтня, у Харкові та області почнуться відключення електроенергії відповідно до розробленого спільно із обленерго графіку. Відключення триватимуть по три години у кожній черзі.

Компанія ДТЕК перегляне графіки віялових відключень електроенергії для Києва. Громадян також попередили, що тривалість обмежень може зрости до шести годин.

В Офісі президента заявили, що найближчим часом з'явиться "зрозуміліший" графік віялових відключень електроенергії в Україні.

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